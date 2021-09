Brescia, morto durante un festino hot: aperto un fascicolo

(red.) Per la morte di un 60enne bergamasco, deceduto per overdose lo scorso 25 agosto in appartamento di Brescia 2 mentre si intratteneva con una prostituta, la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo contro ignoti con ipotesi di reato di morte in conseguenza di altro reato.

Per fare chiarezza sulle cause del decesso dell’uomo, di professione commerciante e padre di un figlio, è stata disposta l’autopsia, i cui risultati saranno resi noti nei prossimi giorni.

A quanto si è appreso il 60enne frequentava abitualmente l’abitazione della 41enne brasiliana per consumare una serata a base di droga e sesso, quando è stato colto da malore. La prostituta ha chiamato i soccorsi, ma all’arrivo del personale sanitario per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le indagini degli inquirenti puntano a scoprire chi abbia ceduto lo stupefacente all’uomo.