Montirone, guasto alle elementari: scuola allagata

(red.) Tubo rotto e scuola allagata. Brutta sorpresa alla scuola primaria di Montirone (Brescia) dove, a causa di un guasto all’impianto antincendio, l’acqua, fuoriuscita da una conduttura danneggiata al secondo piano dell’edificio, ha causato l’allagamento delle aule e dei bagni, proprio qualche giorno prima della riapertura.

Per eliminare lo strato d’acqua, sono intervenuti personale della scuola, tecnici e Protezione civile e la situazione è rientrata, ma, poichè l’acqua è filtrata dal piano superiore, è necessario un sopralluogo per verificare la solidità della soletta, che si è impregnata di liquido, prima di dare il via libera all’ingresso a scuola di un centinaio di bambini.

Nel caso le verifiche sulla struttura dessero esito negativo e non ci fosse l’agibilità, i piccoli alunni potrebbero essere spostati. Dove? Se ne parlerà in un incontro fissato nel pomeriggio di martedì 7 settembre alle 16 con i tre candidati sindaci alle amministrative di ottobre 2021 Filippo Spagnoli, Stefano Formentini ed Eugenio Stucchi ed il commissario prefettizio Corrado Conforto Galli che, dallo scioglimento del Consiglio comunale ad aprile, fa le veci del primo cittadino.

L’obbiettivo è quello scongiurare un avvio di anno scolastico in Dad (Didattica a distanza), ma piuttosto, di pensare a soluzioni alternative come l’utilizzo di altri edifici (oratorio e aule inutilizzate alla scuola dell’Infanzia).