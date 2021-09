Vestone, in giardino una coltivazione di marijuana

(red.) I carabinieri delle stazioni di Idro insieme a quelli di Vestone, hanno arrestato in flagranza di reato per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, A.B. 50 anni, già noto alla Forze dell’Ordine, per reati specifici.

I militari, al termine di un servizio di osservazione svolto già dalle prime ore della giornata di sabato 4 settembre, sono riusciti ad individuare una coltivazione di marijuana all’interno di un giardino, in parte occultata da alcuni alberi da frutta.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato quattro piante di canapa indiana di un’altezza tra i metri 1,65 e 2,20 circa, in completa inflorescenza e pronte per essere essiccate. I militari hanno provveduto ad estirpare le piante e a porle sotto sequestro. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Brescia, è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Brescia in attesa delle decisioni del Gip.