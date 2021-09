Urago, si getta nel Mella per sfuggire alla polizia

(red.) Si è gettato nel Mella per sfuggire ad un controllo della polizia locale.

La rocambolesca fuga (anzi, il tentativo) ha visto come protagonista un pusher di origini gambiane che, sorpreso dagli agenti a scambiare soldi e pacchettini nella zona di Urago Mella, per sottrarsi alla perquisizione è prima scappato a piedi in mezzo al traffico, gettandosi tra le auto in corsa, poi si è lanciato nella scarpata dietro l’ufficio postale, buttandosi nel fiume Mella, liberandosi del marsupio e cercando di guadare il corso d’acqua.

La fuga non è riuscita e gli agenti di polizia hanno fermato l’uomo, trovato in possesso di 151 grammi di marijuana, 40 di hashish e 4 di cocaina, oltre a 1700 euro in contanti. Processato per Direttissima, per lo straniero è stato disposto l’obbligo di firma per tre giorni alla settimana.