Ladro di biciclette ubriaco catturato a Palazzolo sull’Oglio

(red.) Nella serata di giovedì 2 settembre i carabinieri della stazione di Palazzolo sull’Oglio hanno arrestato in flagranza un rapinatore. Un cittadino palazzolese che stava percorrendo il Lungo Oglio sulla sua bicicletta è stato avvicinato da un uomo di 38 anni che lo ha minacciato di morte con una bottiglia rotta pretendendo il velocipede.

La vittima ha consegnato la bici al rapinatore che si è dato velocemente alla fuga. Il rapinato ha dato l’allarme al numero unico di emergenza 112 e la pattuglia della locale stazione ha intercettato il malvivente poco distante dal luogo in cui aveva commesso il colpo. Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari sono riusciti a bloccarlo. L’arrestato, in evidente stato di ebbrezza, è stato tradotto al carcere di Brescia a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.