Limone, litigio notturno finisce a coltellate: 49enne in carcere

(red.) Prima qualche bicchiere di troppo, poi le parole, infine la lite, conclusa con alcuni fendenti di coltello. R.P., un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri di Limone sul Garda con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di coltello per aver colpito con la sua lama a serramanico alle 3 della notte di domenica 29 agosto un 27enne nelle vicinanze di un bar del lungolago del paese.

L’aggressore è stato incastrato dalle testimonianze, oltre che dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona ed è stato subito riconosciuto anche perché era già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi, essendo destinatario anche di una misura di prevenzione di Pubblica Sicurezza. Il litigio all’esterno del locale sarebbe scaturito, secondo quanto risulta dalle indagini, da una frase male interpretata e, naturalmente, dai fumi dell’alcol.

Il 27enne, raggiunto da fendenti alle braccia ed alla gamba destra, è stato soccorso dai presenti e ricoverato in ospedale. E’ stato colpito a una coscia e verrà sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra, con la quale ha cercato di ripararsi dall’aggressione.

Al termine dell’interrogatorio di garanzia del Gip del Tribunale di Brescia è stata disposta la custodia di R.P. in carcere, accogliendo le richieste della Procura di Brescia.