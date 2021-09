Hashish e passaporto falso, arrestato senegalese in stazione

(red.) Proseguono i controlli della Polizia Locale di Brescia nella zona della stazione ferroviaria. Martedì 31 agosto gli agenti hanno arrestato una persona in possesso di un passaporto falso e di tre grammi di marijuana.

Nel pomeriggio, una pattuglia dell’unità cinofila ha fermato un uomo di origine senegalese vicino all’ingresso della metropolitana: i cani poliziotto avevano fiutato la presenza di stupefacenti. Il senegalese è stato quindi controllato e gli sono stati trovati addosso tre grammi di marijuana, nascosti nel marsupio che aveva con sé.

Gli agenti lo hanno quindi accompagnato in via Donegani e hanno consegnato il suo passaporto all’Ufficio Falsi Documentali per ulteriori accertamenti. Tra gli effetti personali del senegalese, infatti, erano stati scoperti altri documenti che riportavano dati identificativi diversi rispetto a quelli indicati sul passaporto.

La perizia dell’Ufficio Falsi Documentali ha poi accertato che quest’ultimo era stato contraffatto: la sezione dedicata ai dati personali aveva infatti caratteri di stampa difformi e una modalità di stampa diversa rispetto alle altre pagine del documento. Su indicazione dell’autorità giudiziaria, il senegalese è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio per direttissima.