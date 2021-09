Temù: donna di 64 anni soccorsa per un trauma al torace in Val d’Avio

(red.) Allertamento nella tarda mattinata di oggi, mercoledì primo settembre, per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino. Intorno alle 11, la centrale ha attivato i tecnici della Stazione di Temù, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco di Ponte di Legno e Ponte di Legno Soccorso per una donna di 64 anni, precipitata da una balza per un paio di metri mentre si trovava con il marito in Val d’Avio, località Bedolina; ha riportato un trauma al torace.

Sul posto anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Dopo lo sbarco dei sanitari e del tecnico di elisoccorso del Cnsas è stato necessario calare la signora dentro una barella per poi procedere con manovre di imbarco tramite verricello. L’intervento si è concluso poco prima delle 13,30.