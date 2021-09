Indagato avvocato bresciano: sequestro preventivo da un milione di euro

(red.) Guai per un avvocato penalista bresciano di 68 anni. La guardia di finanza di Brescia ha, infatti, eseguito a suo carico un sequestro preventivo di un milione di euro disposto dal gip del tribunale di Brescia su richiesta del pubblico ministero Carlo Pappalardo.

Il professionista, come riporta il Giornale di Brescia, è indagato per appropriazione indebita, autoriciclaggio e intestazione fittizia. Secondo l’indagine il legale avrebbe distratto la cifra di un milione di euro da una società con sede a Borgosatollo di cui era stato amministratore e, in un secondo momento, liquidatore, girando il denaro a se stesso e ai suoi familiari più stretti.