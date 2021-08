Monticelli d’Oglio, rave party: sgomberati in 200

(red.) Un rave non autorizzato nella campagna di Monticelli d’Oglio (Brescia), frazione di Verolavecchia. A segnalare il party clandestino, con decine di ragazzi che dalla provincia di Brescia e dintorni si sono dati appuntamento con camper, auto e con camper, auto e musica a tutto volume, sono stati gli abitanti della zona.

Il punto di raccolta del rave era stato individuato dagli organizzatori vicino al fiume Oglio, non visibile dalla strada, ma gli altoparlanti a tutto volume ed il baccano causato dai partecipanti non sono passati inosservati.

La festa abusiva, iniziata tra sabato 28 e domenica 29 agosto è stata segnalata dai residenti di Monticelli e Verolanuova, svegliati nel cuore della notte dalla musica alta: sul posto sono intervenuti una cinquantina di uomini delle forze dell’ordine, tra carabinieri, polizia, ed agenti della questura, i quali hanno delimitato l’area in cui si stava svolgendo la festa abusiva (sulla falsariga di quella avvenuta nel viterbese qualche giorno fa, sebbene il numero dei partecipanti fosse nettamente inferiore), e chiuso ogni via di fuga alle persone presenti.

Quindi hanno proceduto all’identificazione dei ragazzi, perquisito camper e veicoli, sequestrato tutti i dispositivi utilizzati per la diffusione della musica e comminato sanzioni per amministrative per il mancato rispetto delle normative anti Covid e una denuncia per invasione di terreni.

Come pubblicato dalla sindaca Laura Alghisi sulla pagina Facebook del comune di Monticelli, “è finito alle 13,30 lo sgombero di circa 150 – 200 ragazzi che stanotte si sono trovati nella nostra campagna per un rave party, giovani arrivati sia dai dintorni che da altre province. Un sentito ringraziamento alla Questura, alla Polizia e ai Carabinieri intervenuti”.