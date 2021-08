Fiamme al bar del Desenzanino: caccia ai responsabili

(red.) Atto di vandalismo o un incendio causato da un falò mal gestito?

Sono in corso a Desenzano del Garda, nel bresciano, le indagini dei carabinieri per appurare l’origine del rogo che ha danneggiato lo stabilimento balneare al “Desenzanino”. In fiamme la parete, il tendone ed il cornicione del bar.

L’episodio è avvenuto all’alba di domenica 29 agosto: l’allarme antincendio è scattato e alcune segnalazioni di passanti che avevano visto la colonna di fumo salire dalla struttura che ospita anche un ristorante hanno permesso un tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Rivoltella, scongiurando danni più ingenti.