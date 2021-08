Valsaviore, alpinisti bloccati in ferrata: recuperati dal Cnsas

(red.) Si è concluso poco prima di mezzanotte di venerdì 27 agosto l’intervento che ha impegnato la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino.

Due alpinisti che si trovavano sulla ferrata del Corno di Grevo, in Valsaviore, nel tratto finale del percorso si sono bloccati non riuscendo più a proseguire. Hanno quindi allertato al Nue 112. Grazie alla sinergia e al coordinamento della sala operativa dei vigili del fuoco con la Soreu delle Alpi è stato possibile portare a termine in modo positivo un intervento complesso dal punto di vista tecnico.

È partito da Bergamo l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), ma in quota c’era nebbia e quindi le condizioni di visibilità non consentivano di avvicinarsi: il mezzo allora ha trasportato fino a dove era possibile tre tecnici della Stazione di Media Valle Camonica del Cnsas, tra cui il gestore del rifugio Lissone, che fa parte del Soccorso alpino.

Un’altra squadra è salita a piedi dalla ferrata. I due alpinisti sono stati raggiunti: erano illesi ma affaticati e sono stati accompagnati fino al rifugio.

“La ferrata del Corno di Grevo, così come gli altri percorsi alpinistici”, sottolinea una nota del Cnsas Soccorso Alpino, “non è affatto da sottovalutare: bisogna calcolare bene i tempi della salita e del rientro per non farsi sorprendere dal buio, soprattutto in questo periodo in cui andiamo verso l’autunno e le ore di luce si riducono; inoltre, è necessario consultare sempre i bollettini meteorologici per verificare che le condizioni siano favorevoli, oltre a una valutazione accurata della preparazione personale e del grado di allenamento, per non farsi trovare impreparati”.