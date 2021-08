Roccafranca, esce per vaccinarsi: arrestato per evasione

(red.) Un 36enne, posto ai domiciliari, è uscito di casa per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid ed è stato arrestato per evasione.

L’uomo, di origini indiane e residente nella Bassa bresciana, è stato fermato dai carabinieri di Rudiano a Roccafranca, sulla strada di ritorno dall’hub vaccinale di Chiari. Sottoposto a controllo, è emerso che, da alcuni giorni, era ai domiciliari e così è scattata la denuncia.

Pare tuttavia che il 36enne fosse in possesso di autorizzazione da parte del Gip e, quindi, nonostante la conferma dell’arresto, non gli è stata applicata la misura della detenzione in carcere. Il processo è stato aggiornato.

Secondo il difensore del 36enne ci sarebbe stato un errore di comunicazione tra magistrato e chi ha effettuato l’arresto poichè il suo assistito sarebbe stato in possesso di regolare autorizzazione del giudice ad allontanarsi da casa a motivo della vaccinazione.