Carnevali, in tre alla sbarra per bancarotta fraudolenta

(red.) Bancarotta fraudolenta aggravata e fatti di bancarotta fraudolenta. Queste le imputazioni di cui sono chiamati a rispondere, il prossimo 29 settembre davanti al Gup di Brescia Elena Stefana, Federico Bani Carnevali, Francesco Bani e Carlo Carnevali, rispettivamente ex presidente, consigliere delegato e consigliere della Carnevali Spa, marchio tra i più importanti dell’abbigliamento nel bresciano e dichiarato fallito nel 2017.

La celebre azienda venditrice di capi di abbigliamento era poi passata di mano nel 2018 (per 1,2 milioni di euro) all’imprenditore cinese Chen Wenxu che è capo dei supermercati Aumai e di varie attività nel campo della grande distribuzione e del commercio su internet. Con questa operazione, il gruppo cinese aveva rilevato lo storico negozio di via Cefalonia in città, ma anche i due presenti tra il centro commerciale Il Leone di Lonato del Garda e quello de Le Porte Franche di Erbusco.

Un tentativo di rilancio del marchio che, però, è durato meno di un anno: Chen aveva poi infatti gradualmente ceduto le quote della società (rilevata al 100%) ad un’altra società di investimenti. Fino alla nuova chiusura dei negozi e al licenziamento degli addetti.

La Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex titolare ed i suoi consiglieri perchè ritenuti responsabili di avere “distratto” 60 milioni di euro con il fine di “creare pregiudizio ai creditori”.

Secondo gli inquirenti, dalle casse della società sarebbero stati sottratti 43 milioni di euro in valore immobiliare (negozi, uffici, box e anche appartamenti, terreni e ville) e altri 16 “quali crediti mai incassati dal finanziamento diretto o indiretto nei confronti del Gruppo Bani Carnevali spa”.

A cui si aggiungerebbero ulteriori 6,4 milioni “derivanti dalla cessione a favore del Gruppo Bani Carnevali spa della partecipazione nella società Passatempo spa”.