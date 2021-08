Rezzato, tubo rotto e cimitero allagato

(red.) Un tubo rotto ed il cimitero comunale che si allaga. E’ accaduto a Rezzato, nel bresciano: per sanare la situazione, in via Santuario sono intervenuti i volontari della Protezione Civile che hanno lavorato tutta notte per prosciugare l’area cimiteriale.

Sul posto anche i tecnici di Acque Bresciane, i quali hanno riparato il danno alla conduttura, risultato piuttosto ingente e a seguito del quale, per motivi di sicurezza, il cimitero è rimasto chiuso al pubblico. Nelle prossime ore dovrebbe riaprire, ad eccezione dell’area interessata dall’allagamento.

Saranno infatti necessari lavori di ripristino delle tombe e dei loculi allagati, dove il livello dell’acqua fuoriuscita è stato di un metro di altezza.