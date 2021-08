13enne rapinato del cellulare: nei guai due 16enni bresciani

(red.) Un coccio di vetro puntato alla gola, quindi la rapina del cellulare. I

protagonisti della vicenda sono tutti minorenni: sia la vittima, sia gli aggressori.

L’episodio si è verificato nella serata di martedì 24 agosto a Treviglio (Bergamo) dove il 13enne, in compagnia di alcuni amici, in piazza Manara, nei pressi del portici del Municipio, è stato avvicinato da alcuni ragazzi di poco più grandi che lo hanno prima minacciato e poi aggredito, intimandogli di consegnare il cellulare che aveva in tasca.

Il 13enne ha tentato di difendersi, rimediando anche una bottigliata sul volto. Quindi gli aggressori, due 16enni residenti nel bresciano che erano arrivati nella cittadina bergamasca in treno, gli hanno strappato di mano il telefonino, allontanandosi. Ad assistere alla scena una coppia che ha lanciato l’allarme: sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato locale che, in breve, hanno rintracciato il gruppetto di baby rapinatori, parte dei quali era in stazione per fare rientro a casa.

Identificati e riconosciuti dalla vittima, i due giovanissimi bresciani sono stati denunciati presso la Procura dei minori e riaffidati alle famiglie.

Gli inquirenti stanno verificando l’eventuale coinvolgimento di altri ragazzini, anche attraverso l’analisi delle telecamere di sorveglianza.