Via Sostegno, 90enne investito sul marciapiede

(red.) Un 90enne è stato trasferito al Civile di Brescia nella mattinata di mercoledì 25 agosto a seguito di un incidente tra due auto avvenuto in via Sostegno, a Brescia.

Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro avvenuto attorno alle 11 e che avrebbe coinvolto due mezzi, uno dei quali poi sarebbe finito sul marciapiede, investendo l’uomo.

Sul posto, per i rilievi, la polizia Locale. Secondo le prime informazioni, il 90enne non sarebbe in pericolo di vita, feriti in modo lieve gli occupanti delle due vetture.