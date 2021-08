Ruba cosmetici all’Esselunga, fermata una 34enne

(red.) Ha tentato di uscire dal supermercato nascondendo merce per un valore di 300 euro, ma è stata bloccata dagli addetti alla sicurezza e quindi fermata dagli agenti della polizia locale.

Nei guai è finita una nomade di 34 anni, pizzicata a rubare un ingente quantitativo di cosmetici all’Esselunga di via Milano, a Brescia.

La donna è stata denunciata per il furto: durante l’identificazione al Comando della Locale, è emerso che si trovava irregolarmente in Italia e ne è stata disposta quindi l’espulsione.