“Mamma ho il covid e devo pagare le cure”: ennesima truffa a un’anziana

(red.) In questi ultimi giorni si stanno verificando, in diverse città d’Italia, alcuni tentativi da parte di malintenzionati di raggirare le persone anziane. Sono stratagemmi che questi impostori senza scrupoli mettono in atto per truffare o derubare le loro vittime prescelte.

Nella giornata di ieri gli agenti hanno potuto solo constatare l’avvenuta truffa ai danni di un’anziana. La signora ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da una donna che, facendosi passare per sua figlia, sosteneva di trovarsi ricoverata per Covid in un ospedale bresciano. La donna al telefono ha raccomandato all’anziana di consegnare i propri gioielli, che sarebbero serviti per pagare le cure mediche alle quali doveva sottoporsi, ad una persona di fiducia che si sarebbe presentata poco.

L’anziana signora, confusa per la notizia riguardante le condizioni di salute della figlia, ha consegnato monili di ingente valore. Solo dopo aver consegnato i beni, la donna ha pensato di telefonare ad un altro familiare, che ha fatto capire alla donna di essere stata vittima di una truffa. Nelle settimane precedenti si sono registrati numerosi altri casi analoghi, alcuni dei quali purtroppo sono andati a segno.

La polizia spiega: “Potete difendervi dalla truffa del falso familiare in questo modo”:

siate sospettosi se vi viene chiesto di indovinare chi sia il chiamante;

al telefono non rivelate alcun dettaglio sulla vostra situazione familiare e/o finanziaria;

dopo aver ricevuto una telefonata con una richiesta di denaro, consultatevi sempre con la vostra famiglia;

non date mai denaro o gioielli ad estranei;

non trasferite mai denaro su un conto sconosciuto;

informate immediatamente le forze dell’ordine se ricevete una chiamata che vi sembra sospetta. Numero unico di emergenza: 112 chiamateci sempre.