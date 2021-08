Lograto, frontale tra due utilitarie: grave una donna

(red.) Grave incidente nel primo pomeriggio di questo martedì sulla ex Statale 235 che collega Brescia a Orzinuovi, nel territorio del comune di Lograto. Due utilitarie si sono scontrate frontalmente intorno alle ore 14 per motivi sui quali sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale, intervenuta insieme con i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.

La violenza dell’urto è stata tale che entrambe le automobili sono finite all’esterno della carreggiata, una in un campo coltivato a frumento e l’altra in un canale in secca sul lato opposto della strada.

Diversi i feriti, ma la più grave è una donna che si trovava al volante di una Smart diretta verso Orzinuovi ed è stata portata in ospedale in codice rosso.