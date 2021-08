Iseo, stop alla vendita di bevande da asporto

(red.) Stop alle bevande da asporto (di ogni genere), dalle 23 alle 6, ad Iseo.

L’ordinanza, emanata dal sindaco Marco Ghitti, resta in vigore sino al 30 settembre ed interessa tutti gli esercizi commerciali.

Il motivo? Dare un freno a fenomeni di inciviltà che, durante il periodo estivo e a causa del maggior afflusso di persone nel paese sebino, si sono moltiplicati.

Il documento pubblico è stato emesso nella giornata di lunedì 23 agosto e prevede il divieto di vendita (e conseguente consumo) delle bevande nel territorio comunale.

Il motivo? Sono diversi i casi in cui l’amministrazione è dovuta intervenire per pulire e sanificare le strade del centro, lordate da persone che, dopo avere consumato, espletano i propri bisogni fisiologici nelle strette via del centro storico, lasciando una situazione di degrado e di sporcizia che deturpa la cittadina.

Verranno effettuati controlli specifici da parte delle forze dell’ordine e, ai trasgressori, applicate sanzioni dai 25 ai 500 euro.