Costa cara la passione per lo champagne: in manette per furto 23enne di Gavardo

(red.) Domenica sera i militari del Nor-Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia sono intervenuti presso il centro commerciale “Le Rondinelle” di Roncadelle e hanno arrestato in flagranza del reato di rapina impropria un 23enne originario di Gavardo. Il giovane, disoccupato e con precedenti, è stato sorpreso oltre le barriere dell’antitaccheggio dall’addetto alla sicurezza e dal responsabile del supermercato dopo che aveva sottratto dagli scaffali quattro bottiglie di champagne, per un valore complessivo di 130 euro ed era uscito senza pagare.

Una volta scoperto, il ragazzo ha minacciato il responsabile del supermercato e l’addetto alla vigilanza con una siringa, in modo da garantirsi la fuga. I carabinieri, dopo un breve inseguimento a piedi, lo hanno fermato tra i cespugli dell’area agricola adiacente il centro commerciale. La refurtiva è stata riconsegnata. Nella mattinata di lunedì il Gip, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la traduzione in carcere.