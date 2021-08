Nel Chiese a Gavardo, il corpo recuperato a Prevalle

(red.) Venerdì sera era stato lanciato l’allarme per la sua scomparsa e sabato il suo corpo senza vita è stato recuperato nelle acque del fiume Chiese. Si sono così concluse con il tragico ritrovamento del cadavere le ricerche di una donna residente a Serle della quale non si avevano più notizie da quando era stata vista per l’ultima volta a Gavardo.

Temendo un gesto estremo, i familiari avevano allertato le forze dell’ordine. Per ritrovarla si sono mobilitati i soccorritori che hanno setacciato la zona attorno alla strada ciclopedonale Gavardina ed è stato utilizzato l’elicottero per la ricerca dall’alto. Sono stati impegnati i Carabinieri, la Protezione Civile, il velivolo e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Il corpo senza vita è stato avvistato a Prevalle, nelle chiuse della centrale elettrica, dov’è finito dopo essere stato trascinato dalla corrente per diverse centinaia di metri.