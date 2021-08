Salò, molesta i clienti del bar e minaccia i carabinieri

(red.) I carabinieri delle stazioni di Limone sul Garda e Vestone (Brescia) hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino 20enne, residente a Vobarno, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I militari erano stati avvertiti della presenza in Piazza Vittoria di Salò, conosciuta come “la fossa”, di un giovane che, senza alcun motivo, aveva iniziato ad infastidire i clienti di un bar della zona con atteggiamenti di sfida e imprecazioni, dopo avere avuto anche una colluttazione con altri coetanei che si erano già defilati prima dell’arrivo delle pattuglie dei militari.

Il ragazzo, rintracciato nei pressi della stazione degli autobus di piazza Dante Alighieri, alla vista dei militari ha dato in escandescenza iniziando a minacciarli, opponendosi all’identificazione e spintonandoli nel tentativo di fuggire.

Nelle fasi del controllo, uno dei militari ha riportato contusioni agli arti superiori. Dopo il rito direttissimo, l’udienza è stata rinviata per i termini a difesa al prossimo mese e, nel frattempo, il Gip ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura dell’obbligo di firma due volte alla settimana.