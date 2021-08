Edolo, a bordo dell’auto rubata con moglie e neonato

(red.) Sono proseguiti in questi giorni i servizi di controllo straordinario del territorio da parte della Compagnia di Breno (Brescia) e che hanno interessato l’intero territorio dalla bassa all’alta valle.

A Edolo, i carabinieri della locale stazione hanno indagato in stato di libertà un pregiudicato di 36 anni, di origine irachene, trovato alla guida di una Fiat Panda rubata alcuni giorni fa a Darfo Boario Terme.

Il proprietario si era allontanato dal veicolo per entrare in un negozio e aveva lasciato l’auto aperta con il motore acceso. Uscito dopo pochi istanti, non aveva più trovato il veicolo ed era scattata la denuncia per furto.

I carabinieri, nel corso delle indagini, avevano trovato il passaggio ripetuto dell’ auto rubata nel territorio dell’alta valle.

Durante un controllo alla circolazione stradale, nella mattinata del 19 agosto, i carabinieri hanno notato l’auto in centro a Edolo e dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermarla.

A bordo c’erano lo straniero insieme con la compagna ed un neonato.

L’uomo, che non ha saputo dare valide giustificazioni sulla disponibilità del mezzo rubato, è stato indagato in stato di libertà per ricettazione. Dopo il controllo i militari hanno deciso di perquisire la sua abitazione e hanno recuperato una e-bike rubata il giorno prima in piazza a Edolo.

Auto e bici elettrica sono state sottoposte a sequestro in attesa di essere restituite ai legittimi proprietari.

E’ stato invece arrestato un pregiudicato di 41 anni, residente a Esine, nei cui confronti è stato emesso un provvedimento di carcerazione. Dovrà scontare una pena definitiva di due anni per una rapina aggravata, commessa alcuni anni fa a Darfo Boario Terme. Era entrato con due complici in un bar e aveva rapinato un coetaneo che era seduto al tavolino con degli amici. E’ stato condotto in carcere a Brescia.