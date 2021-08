Cade in moto a Capovalle, grave motociclista 34enne di Brescia

(red.) Ennesimo grave incidente in provincia di Brescia. La mattina di sabato 21 agosto, intorno alle 11, un motociclista di 34 anni residente in città è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia per i traumi riportati in uno schianto avvenuto a Capovalle, tra la Valsabbia e l’alto Garda.

Il biker ha perso il controllo del veicolo (una Suzuki 750), in prossimità di una curva lungo la provinciale 58, finendo al suolo e scivolando sull’asfalto per alcuni metri. Il passeggero che viaggiava con lui, una ragazza di 22 anni, pure residente in città, ha riportato delle leggere ferite e non è in pericolo; è stata condotta all’ospedale di Gavardo per alcuni accertamenti. Per il 34enne, invece, i medici del nosocomio cittadino si sono riservati la prognosi.