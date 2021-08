San Felice, 79enne stroncato da malore in acqua

(red.) Nulla da fare per il turista milanese di 79 anni colto da malore mentre nuotava nelle acque del Garda a San Felice del Benaco, nel bresciano.

Il corpo dell’uomo, che da anni trascorreva le vacanze nella cittadina gardesana, è stato trovato a quattro metri di profondità da un ragazzo di 16 anni, che stava facendo snorkeling.

Il giovane, spaventatissimo, ha subito lanciato l’allarme e la Guardia costiera è intervenuta per i soccorsi: l’anziano è stato trovato e trasbordato sul mezzo navale, mentre sopraggiungevano i soccorsi del 118. Inutili i tentativi di rianimazione: per il 79enne non c’è stato nulla da fare.

Sulla spiaggia c’era la moglie dell’uomo che non si è accorta subito della mobilitazione dei mezzi di soccorso ed è rimasta choccata alla notizia del malore fatale del compagno. La coppia, che ha una seconda casa a Roà Volciano, era una frequentatrice abituale delle spiagge del Benaco.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Salò e la polizia Locale di San Felice del Benaco.