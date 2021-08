Salò, due mesi senza Greta e Umberto

(red.) Sono tornati, in silenzio, indossando abiti bianche e portando palloncini dello stesso colore, sul lago di Garda, per ricordare, a due mesi dal tragico incidente nautico che ha spezzato le loro giovani vite, Greta Nedrotti e Umberto Garzarella.

Erano tante, nella serata di giovedì 19 agosto, le persone, amici, famigliari e conoscenti, che si sono ritrovate, a bordo di piccole imbarcazioni, nelle acque del Golfo di Maderno, per fare memoria della tragedia e per chiedere giustizia per le vittime. Una presenza silenziosa, senza striscioni nè proclami, cha ha visto la partecipazione dei genitori della vittime.

Presenti anche le imbarcazioni dei Volontari del Garda con la storica Volga 2026 e la Volga 51.

Per la morte dei due ragazzi è attualmente ai domiciliari in una città emiliana Patrick Kassen, turista tedesco di 52 anni, il quale ha sempre dichiarato di non essersi accorto di avere speronato un’altra imbarcazione. Denunciato a piede libero per i medesimi reati (omicidio colposo e omissione di soccorso) l’amico coetaneo che era con lui, proprietario del motoscafo Aquarama che ha travolto il gozzo di Umberto e Greta.

Alle 20 si è tenuta la messa in suffragio dei due ragazzi nella chiesa di Maderno.

Intanto, proseguono gli accertamenti tecnico-scientifici sui due mezzi incidentati, con l’obbiettivo di attribuire la responsabilità dell’incidente mortale ai due indagati.