Rezzato, ubriaco minaccia vicino con coltello e poi se la prende con i carabinieri

(red.) I carabinieri della Stazione di Rezzato e di Carpenedolo hanno arrestato in flagranza dei reati di minaccia grave e resistenza a pubblico ufficiale un 61enne, disoccupato, censurato. Gli operanti, a seguito di intervento in via De Gasperi a Rezzato, su richiesta di un privato cittadino, hanno appreso che poco prima il 61enne, nel corso di un diverbio per futili motivi di vicinato, aveva minacciato il richiedente puntandogli contro un coltello da cucina.

Rintracciato all’interno del proprio appartamento, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, l’uomo dapprima ha insultato i militari e poi li ha minacciati di morte, brandendo un martello, tentando la fuga spintonando i militari. Il coltello ed il martello utilizzati dall’individuo sono stati sequestrati. Dopo la convalida, l’A.g. ha disposto la misura degli arresti domiciliari.