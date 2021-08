Pusher recidivo ed evaso arrestato a Brescia

(red.) Sono due le persone arrestate dai carabinieri di Brescia nelle ultime ore: a finire in manette un operaio 20enne, condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in città nel 2019. L’uomo è stato tradotto in carcere dai militari della stazione di Brescia-Sant’Eustacchio che hanno eseguito la misura cautelare emessa dall’Ufficio Esecuzioni penali della locale Procura della Repubblica.

Gli uomini dell’Arma della stazione di Piazza Brusato hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dall’ufficio di sorveglianza della Procura della Repubblica di Brescia traendo in arresto un 36enne, disoccupato, con precedenti penali e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è scaturito a seguito della ripetuta inosservanza delle prescrizioni da parte dell’arrestato, il quale, in una circostanza era stato trovato in casa con altre persone, e, in un’altra, a giugno scorso, era stato denunciato per evasione.