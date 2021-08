Coccaglio, fugge dopo l’incidente: denunciata

(red.) E’ finita nei guai un’automobilista 30enne di Bergamo che, dopo avere causato un incidente in cui è rimasto ferito il conducente, si è data alla fuga senza prestare soccorso.

L’episodio è avvenuto a Coccaglio, nel bresciano, domenica notte, lungo la Statale: una Alfa Mito, guidata dalla donna, aveva bruciato uno stop andando a schiantarsi contro una Bmw condotta da un giovane di 25 anni, finito poi fuori strada e rimasto ferito.

Nonostante l’impatto, la 30enne ha proseguito la sua corsa, rientrando a casa.

La polizia locale del Montorfano, in collaborazione con quella di Bergamo, ha attivato le indagini per rintracciare la pirata della strada e, grazie anche alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ha rintracciato la donna che è stata denunciata per omissione di soccorso e altre violazioni del codice della strada. il 25enne coinvolto nel sinistro ha rimediato 10 giorni di prognosi per le ferite riportate.