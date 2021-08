Centoventi afghani in fuga ospitati a Edolo

(red.) Brescia risponde all’appello di solidarietà verso il popolo afghano, ospitando, da sabato 21 agosto, oltre un centinaio di profughi presso la base dell’esercito a Edolo, in via Porro.

Si tratta di 120 richiedenti asilo politico, riusciti a fuggire dal paese grazie al corridoio umanitario realizzato dal ponte aereo italiano, attraverso l’operazione denominata “Aquila Omnia”.

Facevano gli interpreti, i baristi, gli autisti lavorando con gli italiani di stanza in Afghanistan negli ultimi 20 anni. Si tratta di donne, bambini e uomini che scappano da un paese senza pace, caduto nuovamente nelle mani del talebani, che hanno già dichiarato che il nuovo governo “non sarà una democrazia”.

I fuggiaschi che vengono ospitati in Valcamonica sono cittadini che hanno collaborato con l’ambasciata e con l’Agenzia italiana e con la spedizione militare a Herat (dove era di stanza il contingente tricolore) e che quindi rischiano ritorsioni da parte dei nuovi padroni dell’Afghanistan.

Ad Edolo vengono assistiti dalla Croce Rossa e dovranno osservare un periodo di quarantena di due settimane, prima di essere distribuiti sul territorio italiano.

La struttura che li ospita è la caserma Bertolotti, situata lungo la Statale 39 dell’Aprica, originariamente del 2° Reggimento Artiglieria Alpini, intitolata alla medaglia d’oro al valor militare, il capitano di Gavardo Giuseppe Bertolotti.

Ha una capienza di 121 posti letto, e, negli anni, ha avuto anche la funzione di ospitare studenti dell’Università della montagna che afferisce alla Statale di Milano.

Il gruppo di stranieri è atterrato all’aeroporto di Roma dove sono stati sottoposti a tampone anti-Covid e quindi trasferiti in pullman fino al paese camuno.

Intanto, a Kabul, le operazioni per l’evacuazione degli occidentali ed il salvataggio dei cittadini afghani a rischio avvengono tra molte difficoltà: i talebani bloccano l’accesso all’aeroporto e organizzano check-point sulle strade. Nella calca sono morte 12 persone. A ciò si aggiunge il dramma delle madri, che consegnano i loro bambini ai soldati oltre il filo spinato dell’aeroporto per metterli in salvo. Questo venerdì è previsto un vertice dei ministri degli Esteri della Nato. Di Maio verrà anche sentito dal Copasir.

La situazione dei pazienti ricevuti al Centro chirurgico per vittime di guerra di Emergency a Kabul continua a migliorare, anche se vengono ricoverati diversi feriti da proiettile. “Nella giornata della tradizionale festa della Ashura ci sono state numerose manifestazioni a Kabul, e una di questa ha cercato di rimuovere la bandiera talebana che era stata innalzata in vari punti della città”, racconta Alberto Zanin, coordinatore medico di Emergency a Kabul. “La folla è stata dispersa sparando in aria, e infatti abbiamo ricevuto varie persone colpite dalla ricaduta dei proiettili. Dalle ferite che abbiamo esaminato, nessuno dei nostri pazienti è stato però preso di mira direttamente” .

Prosegue inoltre lo stato di confusione all’aeroporto, dove sembra che circa 10 mila persone stiano ancora cercando di salire su un volo. “Nella giornata di giovedì abbiamo ricevuto ancora 5 persone provenienti dall’aeroporto con ferite di arma da fuoco. Al momento, è l’unico luogo della città dove la situazione ci risulta ancora caotica. È difficile capire cosa stia accadendo, perché chi arriva da lì soffre di un severo stress post traumatico, e quindi non parla dell’accaduto”, prosegue Zanin. Il 90-95% dei ricoverati sono civili.