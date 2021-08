Calvisano, muore un 81enne: è giallo sulle cause

(red.) Sono ancora da definire i contorni della morte di un 81enne avvenuta nella serata di giovedì 19 agosto a Calvisano, nel bresciano.

L’uomo, a quanto si apprende dalle prime frammentarie informazioni, è stato trovato senza vita in viale Stazione.

L’allarme per la presenza di un corpo riverso a terra, è scattato attorno alle 20: sul posto, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, anche i carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda per i rilievi del caso.

Sembra che il decesso non sia attribuibile a cause naturali.