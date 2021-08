Esplosione in via Ziziola, arrestato in Spagna Bortolan

(red.) Arrestato in Spagna il responsabile dell’ esplosione dell’appartamento in via Ziziola a Brescia, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 giugno scorso e in cui rimase ferito un 38enne, Matteo Bortolan, proprietario dell’abitazione, poi arrestato e posto ai domiciliari, da cui era fuggito.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lo scorso giugno, il 38enne, pregiudicato per una serie di reati minori, stava maneggiando della polvere da sparo quando venne investito dall’esplosione che ha distrutto l’appartamento e a seguito della quale l’intera palazzina era stata dichiarata inagibile.

L’uomo, dopo una fuga durata alcune settimane, è stato rintracciato dagli agenti della Digos a Fuengirola, nel distretto di Marbella (Andalusia), nella Penisola iberica.

Nei confronti di Bortolan era stato emesso un mandato di cattura europeo, eseguito poi nelle ultime ore dagli agenti della Polizia National.

L’uomo deve rispondere dell’accusa di avere “fabbricato un congegno micidiale di natura incendiaria composto da inneschi e polvere pirica modificata per incrementarne il potenziale esplosivo” e, anche, di “aver cagionato due esplosioni seguite da violento incendio, idonee a determinare il crollo” del proprio appartamento.

Anche grazie alle intercettazioni disposte dalla procura di Brescia, che ha coordinato le indagini in collaborazione con la Digos di Brescia e con il Servizio per il contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Interno, il 38enne è stato individuato all’interno di un centro commerciale. Durante la cattura, nella quale sarebbero anche stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco, il latitante ha opposto resistenza, ferendo anche uno degli agenti.