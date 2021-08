Schianto a Trento, grave motociclista bresciano

(red.) Un motociclista bresciano di 52 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Trento dopo una caduta avvenuta sulla statale 240 Loppio-Val di Ledro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 10 agosto in Val d’Ampola, in direzione Storo.

Per cause ancora da accertare, il centauro ha perso il controllo della due ruote mentre affrontava una curva, schiantandosi contro il guard rail e venendo sbalzato contro il costone roccioso.

Sul posto è giunta l’ambulanza, ma data la gravità delle condizioni dell’uomo è stato fatto intervenire l’elicottero da Trento che ha trasferito il motociclista all’ospedale Santa Chiara in condizioni sono critiche.

Per i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco volontari, gli agenti della polizia locale del Chiese ed i carabinieri di Riva del Garda.