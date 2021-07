Artigiano ferito al Violino, indagato anche il barista

(red.) C’è un’ altra persona indagata nel ferimento al quartiere Violino, in cui è rimasto ferito gravemente Enrico Valotti, elettricista 53enne, colpito da un proiettile sparato accidentalmente da un amico coetaneo, artigiano, che si è costituito in procura.

Nei guai è finito anche il barista del G&G Cafè, che, nelle prime fasi successive al ferimento, aveva avallato la versione del feritore. Il titolare del locale al Violino di Sotto si è recato in procura raccontando quanto accaduto quella sera.

In quello che, all’inizio, sembrava un giallo di difficile risoluzione per gli inquirenti, in un quadro da far west cittadino, con il racconto, da parte dei testimoni, di una vettura in corsa dalla quale sarebbe stato esploso il colpo, e che poi si è rivelata essere una spacconata “da bar”, con l’artigiano 53enne, G.L. le sue iniziali, ora indagato a piede libero per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco, che avrebbe mostrato la pistola gli amici, da cui poi sarebbe scaturito erroneamente un colpo che ha ferito Valotti, ora emergono le responsabilità per l’accaduto.