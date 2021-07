Orzinuovi, commerciante incensurato aveva droga e pistola

(red.) I carabinieri della stazione di Orzinuovi hanno arrestato in flagranza di reato un commerciante orceano classe 1970, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e possesso di pistola semiautomatica clandestina., hanno scoperto la pistola semiautomatica calibro 22 priva di matricola, oltre a 67 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 51enne si trova in carcere.