Iseo, picchia la compagna: arrestato

(red.) I Carabinieri della Stazione di Iseo (Brescia) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, per maltrattamenti nei confronti della convivente di 37.

Non era la prima volta che la donna veniva malmenata: a fine giugno la 37enne si era presentata in ospedale, dopo essere stata malmenata dal compagno e subito era partita la segnalazione ai carabinieri.

Gli uomini dell’Arma, che monitoravano la situazione, si sono presentati a casa della coppia, per una verifica, e hanno trovato la donna con escoriazioni recenti al braccio. Interrogata sulle ferite riportate, la 37enne ha minimizzato, ma, i militari, ravvisando una situazione di pericolo, hanno proceduto all’arresto in flagranza del compagno.

Dopo la convalida, è stata disposta la detenzione del soggetto in carcere.