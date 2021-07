In casa della ex con un coltello, in manette 50enne

(red.) Le grida disperate di una donna hanno attirato l’attenzione di una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia), mentre pattugliava il centro di un paesino della zona.

Giunti sul posto, i militari hanno notato un uomo cha ha provato a fuggire di corsa, ma è stato prontamente bloccato.

L’uomo, un 50enne, è stato trovato in possesso di un coltello, poi sottoposto a sequestro, e tratto in arresto in flagranza dei reati di violenza privata, stalking e porto di armi atta ad offendere.

Dalla ricostruzione dei fatti, la donna era stata seguita all’uscita dal luogo di lavoro dall’ex compagno, 50enne, con precedenti, il quale si era introdotto nell’abitazione, armato di lama.

Il 50enne non accettava la fine della relazione, interrotta un mese prima dall’ex compagna, che si era rivolta ai carabinieri denunciando la situazione di cui era vittima: minacce psicologiche, offese, prevaricazioni, specie quando era ubriaco.

Dopo esser stato tradotto in carcere a Brescia, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.