Idro, precipita in un dirupo: muore 65enne

(red.) Ha perso l’equilibrio mentre stava passeggiando lungo il sentiero dei Tralicci, il percorso collega Vantone d’Idro (Brescia) a Bondone, al confine con il Trentino, precipitando nel burrone sottostante per oltre un centinaio di metri.

Nulla da fare per Angelo Gandini, pensionato 65 enne residente a Castiglione delle Stiviere (Mantova), che nel pomeriggio di giovedì 1 luglio stava effettuando un’escursione sul lago d’Idro, nel bresciano.

Ad assistere alla tragedia la compagna 54enne dell’uomo che ha immediatamente attivato i soccorsi giunti sul posto, particolarmente impervio, con un elicottero dei vigili del fuoco e con i mezzi del soccorso alpino che hanno dovuto lavorare a lungo per recuperare la salma dell’uomo, precipitato in un punto difficile da raggiungere. Sul posto anche un medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 65enne.