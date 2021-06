Mille Miglia, rubate tre storiche Porsche 911. Indagano i carabinieri

(red.) Il glamour e lo spettacolo della Mille Miglia che si è conclusa sabato 19 giugno non ha mancato, però, anche di portare a segnalazioni di cronaca. In particolare, come riporta il Giornale di Brescia, per il furto di due Porsche 911 proprio sabato pomeriggio, al momento dell’arrivo delle auto storiche in città. E il giorno della partenza della corsa, mercoledì 16, era sparita un’altra auto – sempre una Porsche 911 – dal parcheggio di piazza Vittoria. Nei due casi più recenti di sabato, i proprietari erano a Brescia per assistere alla Mille Miglia.

Sono stati proprio loro a postare sui profili Instagram le segnalazioni chiedendo aiuto a chiunque avesse visto quei particolari modelli ampiamente riconoscibili. La sensazione è che dietro quei colpi ci sia una banda specializzata e sulla quale i carabinieri hanno acceso i riflettori. Brescia non è nuova a questi episodi: era già successo in occasione dell’edizione della corsa del maggio 2018 quando era stata rubata un’auto che doveva partecipare alla rassegna. L’auto venne trovata nella bassa bresciana e ci furono tre arresti, chiudendo la vicenda in tribunale.