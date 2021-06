Paitone, telecamera sorprende nuova incursione dei vandali agli alpini

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 17 giugno i carabinieri bresciani della stazione di Nuvolento hanno denunciato alla procura dei minori quattro ragazzini tra i 16 e 17 anni, residenti proprio tra Nuvolento e Muscoline, per alcuni episodi vandalici e incursioni ai danni della sede degli alpini in via Stefano Allocchio a Paitone, in Valsabbia. I colpi si erano consumati lo scorso maggio, ma aldilà del valore della merce rubata – qualche alcolico e bibita – sono stati i danni a essere ingenti. L’episodio più grave era accaduto la sera del 15 maggio quando i giovani erano riusciti a trovare un accesso da una finestra per poi consumare qualcosa sul posto e fuggire lasciandosi dietro i danni.

E ci avevano provato anche pochi giorni dopo. Gli alpini avevano dovuto mettere mano alle riparazioni, ma nel frattempo avevano segnalato l’episodio ai militari. Così era stata piazzata una foto-trappola che ha immortalato l’ennesima incursione dei vandali, con tanto di spranghe. E uno di loro aveva anche il volto scoperto. Così si è riusciti a risalire alla banda, ora nei guai per furto in concorso e danneggiamento.