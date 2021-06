Muscoline, carabinieri, vigili del fuoco e Arpa all’asilo. Terreno nel mirino

(red.) Ha provocato qualche motivo di apprensione questa mattina, giovedì 17 giugno, l’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri, con gli operatori dell’Arpa, all’asilo “Marco Pedrali” di Castrezzone di Muscoline, in Valsabbia, nel bresciano. Tanto che, come riportano alcune fonti di stampa online, l’area dove si trova proprio la scuola materna è stata posta sotto sequestro. E di conseguenza i bambini e il personale sono stati allontanati dall’istituto. La sensazione è che il terreno possa essere contaminato e per questo motivo si stanno effettuando degli scavi con cui prelevare campioni da analizzare.