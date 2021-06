Busta sospetta alla Lega di Brescia, anche agli uffici del Pirellone

(red.) Una busta sospetta contenente polvere ha raggiunto ieri, mercoledì 16 giugno, gli uffici della Regione Lombardia. Questo, nello stesso giorno in cui un altro plico è stato scoperto alla sede della Lega in via Cefalonia a Brescia Due. Nessuno al momento ha rivendicato i due episodi, mentre si stanno valutando anche i possibili collegamenti. Per quanto riguarda ciò che è avvenuto a Brescia, confermato anche dal segretario cittadino della Lega Alberto Bertagna, sta indagando anche l’antiterrorismo della Digos della questura. E la stessa divisione di Polizia sta accertando e verificando anche il caso accaduto al Pirellone. Le due buste contenenti una polvere sospetta sono state consegnate al nucleo Nbcr dei vigili del fuoco per capire di quale sostanza si tratti.