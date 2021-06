Espulso dall’Italia il 24enne che aggredì Vittorio Brumotti

(red.) Sabato 5 giugno, è stato espulso dal territorio nazionale il cittadino gambiano che a Brescia il 20 febbraio scorso aveva aggredito Vittorio Brumotti. L’inviato in bicicletta di “Striscia la Notizia” e la sua troupe televisiva erano stati accolti da pugni, calci e sputi mentre si trovavano nella zona di via Rizzo in città per denunciare la presenza di spacciatori e tossici. Era intervenuta anche la Polizia.

Allora gli agenti avevano identificato tre persone, due delle quali, un italiano e un gambiano, erano state denunciate. T.A., gambiano di 24anni, aveva già ricevuto condanne in materia di stupefacenti e aveva diversi precedenti per violazione delle norme sull’immigrazione, inoltre gli agenti, in quell’occasione, lo avevano denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 24 febbraio era stato accompagnato presso il Cpr di Gorizia. Contro di lui era stato emesso provvedimento di espulsione.