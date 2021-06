Brescia, esplosione in un appartamento di via Ziziola: ferito 38enne

(red.) Nella notte tra domenica 13 e oggi, lunedì 14 giugno, gli agenti bresciani della Polizia di Stato con i vigili del fuoco e le ambulanze sono state chiamate a compiere un intervento in via della Ziziola, in città, a causa di un’esplosione che ha interessato un appartamento. L’allarme al 112 è scattato dopo la mezzanotte e mezza, anche in seguito alle segnalazioni dei vicini di casa letteralmente svegliati dal boato. Sembra che dopo la deflagrazione, le cui cause sono ancora da accertare, all’interno dell’appartamento dove c’era un 38enne siano anche divampate le fiamme. Sul posto, per prestare assistenza all’unico residente coinvolto sono arrivate l’automedica e un’ambulanza di Brescia Soccorso. L’uomo è stato poi condotto in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. I vigili del fuoco si sono occupati di spegnere il rogo seguito all’esplosione, mentre l’appartamento è stato dichiarato inagibile.