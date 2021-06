Salta contatore in via San Faustino a Brescia: un ferito

(red.) Poco dopo le 15 di questa domenica pomeriggio una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco è intervenuta in via San Faustino a Brescia a causa di un grave problema al contatore della rete elettrica che è saltato.

Il personale ha lavorato in collaborazione con Unareti per porre in sicurezza il sito. Un uomo è rimasto ferito, riportando alcune ustioni ed è stato soccorso dal personale sanitario. Rilievi a cura della Polizia di Stato.