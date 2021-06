A4, tamponamento tra i caselli di Brescia: automobilista all’ospedale

(red.) Nella tarda mattinata di questa domenica sull’autostrada A4 tra i caselli di Brescia Centro e di Brescia Est si è verificato un grave incidente stradale. Il fatto è accaduto intorno alle 12,30 quando, per cause in corso di accertamento, c’è stato un tamponamento tra un’autoarticolato e un’automobile nella corsia in direzione Venezia.

Ad avere la peggio è stato il guidatore della vettura. Sul posto una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, con l’autogru, la Polizia Stradale per i rilievi e i soccorritori di Areu che hanno trasportato il ferito nell’ospedale cittadino.