Ritrovato a Bione il 24enne di Leno scomparso da mercoledì

(red.) E’ stato ritrovato nella zona di Bione in buona salute dopo tre giorni di ricerche il ragazzo 24enne di Leno che mercoledì 9 giugno si era allontanato da casa con lo zaino e una tenda da campeggio per recarsi in Valle Sabbia e del quale si erano perse le tracce. La Fiat 600 della madre, che aveva usato per andarsene dicendo di non cercarlo per 15 giorni, era stata recuperata sulla strada tra Bione e Casto.

L’allarme era stato lanciato dalla famiglia preoccupata perché il ragazzo aveva deciso di sospendere le cure nonostante la sua situazione di fragilità psichica. Le ultime notizie su di lui, prima del ritrovamento, erano state delle immagini riprese all’interno di un piccolo supermercato di Casto dove stava facendo la spesa.

Alle ricerche hanno partecipato squadre di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino Cnsas, i Carabinieri di Sabbio Chiese e di Salò, la Polizia Locale e la Protezione civile.