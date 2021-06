Brescia, infarto nel supermercato: 80enne salvato dal personale

(red.) L’altra mattina, martedì 8 giugno, i soccorritori a bordo delle ambulanze sono stati impegnati in un intervento al supermercato Esselunga di via Triumplina a Brescia, in città, dove un cliente di 80 anni era stramazzato a terra dopo essere stato colpito da un infarto. L’anziano si trovava in coda alle casse e, come riporta anche il Giornale di Brescia, ha accusato un malore che lo ha fatto finire a terra. Il personale del supermercato insieme a un’infermiera che stava facendo la spesa si sono subito prodigati con le manovre salvavita, anche usando il defibrillatore a disposizione del punto vendita. E’ stato un intervento decisivo che ha poi permesso ai soccorritori in ambulanza di completare le manovre e portare l’anziano in ospedale dove è stato ricoverato.